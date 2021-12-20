Полиция Лондона сообщила, что расследует инцидент у посольства Белоруссии

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Полиция британской столицы проводит расследование инцидента, произошедшего в воскресенье вечером у посольства Белоруссии в Лондоне. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в Скотленд-Ярде.

"Полиция была вызвана около 19:40 (22:40 мск - прим. ТАСС) в воскресенье, 19 декабря. Сообщалось о беспорядках у посольства Белоруссии. Сотрудник [посольства], по сообщениям, был атакован и получил травму лица. Один человек был арестован поблизости и помещен под стражу. Расследование продолжается", - рассказали в полиции.

В понедельник пресс-служба МИД Белоруссии сообщила, что в результате инцидента "был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты". При этом "одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь".

Временный поверенный в делах Великобритании был вызван в МИД Белоруссии, ему был "заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах", - отмечается в коммюнике белорусского внешнеполитического ведомства.

МИД Великобритании и посольство Белоруссии в Лондоне не смогли предоставить ТАСС оперативный комментарий по поводу произошедшего.