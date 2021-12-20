Блинкен назначил своего заместителя спецкоординатором по вопросам Тибета

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник назначил своего заместителя Узру Зею, курирующую вопросы прав человека и демократии, спецкоординатором по вопросам Тибета. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом письменном заявлении шефа американской дипломатии.

Он пояснил, что Зея сохранит за собой пост замгоссекретаря. "Специальный координатор Зея будет координировать политику, программы и проекты правительства США, касающиеся вопросов Тибета, <...>. В частности, она будет способствовать развитию предметного диалога без предварительных условий между правительством Китайской Народной Республики (КНР) и Далай-ламой, его представителями или демократически избранными тибетскими лидерами в поддержку соглашения о Тибете, достигнутого путем переговоров. Она будет способствовать соблюдению прав человека и основных свобод тибетцев, включая их свободу вероисповедания, и будет поддерживать усилия по сохранению их самобытного исторического, языкового, культурного и религиозного наследия", - отметил Блинкен.

В мае 2021 года исполнилось 70 лет со дня подписания соглашение о мероприятиях по мирному освобождению Тибета, которое предоставило территории право на национальную районную автономию. Тибетский автономный район (ТАР) - один из пяти национальных автономных районов Китая, расположен на юго-западе Китая. В настоящее время ТАР населяют 3,6 млн человек, 95% из них - тибетцы.

Китайские власти считают Далай-ламу XIV Тензина Гьяцо сепаратистом, деятельность которого направлена на раскол страны. Политика КНР в отношении Тибета основывается на формуле: Тибет во все времена был составной частью Китая, а потому не может быть и речи о существовании "тибетского вопроса". Китай выступает против любых контактов зарубежных государств с "правительством Тибета в изгнании", против того, чтобы какая-либо страна создавала благоприятные условия Далай-ламе в осуществлении его "сепаратистской деятельности". Россия неизменно признает, что Тибет - неотъемлемая часть Китая.