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Глава МИД Венгрии назвал 2021 год лучшим в истории венгерско-российского сотрудничества

Россия и Венгрия успешно реализуют такие крупные проекты, как расширение АЭС "Пакш", поставка российско-венгерским консорциумом железнодорожных вагонов в Египет, приобретение венгерской стороной российской вакцины "Спутник V"

ВЕНА, 20 декабря. /ТАСС/. Уходящий год стал самым успешным в истории делового сотрудничества России и Венгрии. Об этом в понедельник сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

"Этот год стал лучшим в истории венгерско-российского сотрудничества, поскольку мы смогли закупить вакцину ["Спутник V"], обеспечить поставки газа и непрерывную отправку железнодорожных вагонов в Египет", - сказал он, отметив, что в следующем году страны продолжат сотрудничать в сферах атомной энергетики, сельского хозяйства, железнодорожного транспорта, производства вакцин и освоения космоса. "Мы все это обсудим с [первым] заместителем министра иностранных дел России Владимиром Титовым", - отметил Сийярто.

Россия и Венгрия успешно реализуют такие крупные проекты, как расширение АЭС "Пакш", поставка российско-венгерским консорциумом железнодорожных вагонов в Египет, приобретение венгерской стороной российской противокоронавирусной вакцины "Спутник V", производство которой начнется в Венгрии с конца 2022 года.

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