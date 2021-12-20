В США предъявили обвинения в киберпреступлениях еще четверым гражданам России

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Обвинения в совершении киберпреступлений предъявлены в США еще четверым россиянам. Об этом сообщил в понедельник в ходе телефонной пресс-конференции и.о. прокурора штата Массачусетс Натаниэль Мендель.

"Еще в отношении четверых российских граждан выдвинуты обвинения сегодня в Бостоне в связи с участием в глобальных хакерских махинациях в сфере биржевых торгов", - сказал он, комментируя решение Швейцарии экстрадировать в Соединенные Штаты россиянина Владислава Клюшина.

По словам Менделя, один из россиян также ранее был обвинен в киберпреступлениях с целью повлиять на выборы в США в 2016 году, другой - в попытке взлома ресурсов Всемирного антидопингового агентства.