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В США предъявили обвинения в киберпреступлениях еще четверым гражданам России

© REUTERS/Kim Hong-Ji

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Обвинения в совершении киберпреступлений предъявлены в США еще четверым россиянам. Об этом сообщил в понедельник в ходе телефонной пресс-конференции и.о. прокурора штата Массачусетс Натаниэль Мендель.

"Еще в отношении четверых российских граждан выдвинуты обвинения сегодня в Бостоне в связи с участием в глобальных хакерских махинациях в сфере биржевых торгов", - сказал он, комментируя решение Швейцарии экстрадировать в Соединенные Штаты россиянина Владислава Клюшина.

По словам Менделя, один из россиян также ранее был обвинен в киберпреступлениях с целью повлиять на выборы в США в 2016 году, другой - в попытке взлома ресурсов Всемирного антидопингового агентства.

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