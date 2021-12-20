Госдеп рекомендовал американцам не путешествовать на Украину из-за "угроз" со стороны РФ

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США в понедельник рекомендовал американцам не путешествовать на Украину из-за пандемии COVID-19, а также якобы "возросших угроз со стороны России". Об этом говорится в распространенном письменном заявлении.

"Госдепартамент продолжает рекомендовать американским гражданам не ездить на Украину из-за COVID-19, а также пересмотреть поездки [в эту страну] в связи с возросшими угрозами со стороны России. Проявляйте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков", - утверждают во внешнеполитическом ведомстве.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.