Акция протеста привела к перебоям в работе железнодорожного транспорта в Румынии

БУХАРЕСТ, 20 декабря. /ТАСС/. Акция протеста железнодорожников привела в понедельник к серьезным перебоям в работе этого вида транспорта в Румынии. Об этом сообщило национальное радио.

Десятки поездов по всей стране прибыли или отправились к пункту назначения с опозданием от двух до четырех часов. Северный вокзал в Бухаресте был переполнен возмущенными пассажирами, которые не смогли вовремя уехать. В репортаже Радио Румынии отмечалось, что там была усилена охрана из-за нарастающего возмущения людей.

Причина протеста железнодорожников - решение правительства отложить до 1 января 2023 года вступление в силу уже одобренного парламентом закона о статусе железнодорожного персонала. Согласно Радио Румынии, это означает замораживание зарплат 50 тыс. железнодорожников, которые, согласно этому нормативному акту, должны были быть увеличены на 30%.