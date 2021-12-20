Глава МИД Чехии заявил, что займется перезагрузкой отношений с Россией

ПРАГА, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил в понедельник в ходе рабочего визита в Словакию, что займется рассмотрением вопроса, как можно перезагрузить отношения его страны с Россией, которые находятся на точке замерзания. Об этом сообщило Словацкое радио.

"Я буду заниматься тем, каким образом их [российско-чешские отношения] можно перезагрузить, повысить. Это очень некомфортная ситуация, когда между собой не разговаривают представители власти [РФ и Чехии]", - отметил Липавский, назначенный министром иностранных дел Чехии 17 декабря.

Липавский провел в Братиславе переговоры со своим словацким коллегой Иваном Корчоком. Они обсудили требования РФ к США и НАТО по вопросам обеспечения безопасности.

"Выработка единой позиции [НАТО и ЕС], которую будут уважать в Москве, - это, по мнению Чехии, то, чем мы можем помочь [поиску] решения ситуации [в отношениях с РФ]. Я не говорю, что позиция [НАТО и ЕС] обязательно должна опираться на силу. Достаточно, чтобы эта позиция была однозначной", - сказал Липавский.

Корчок в свою очередь высказался против создания новых сфер влияния в Европе, касаясь ситуации на российско-украинской границе. "Считаю важным, чтобы страны, расположенные по соседству с РФ, могли свободно определять собственную внешнеполитическую ориентацию", - сказал глава МИД Словакии.