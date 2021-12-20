Подозреваемый в убийстве экс-глава МИД Украины Кожара вышел из СИЗО под залог

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, арестованный ранее по подозрению в умышленном убийстве экс-директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого, освобожден из-под стражи под залог. Об этом сообщила в понедельник дочь погибшего бизнесмена Екатерина Старицкая.

"Кожара внес залог и вышел на свободу, условия его домашнего ареста пока неизвестны (ранее суд безосновательно уменьшил залог). Это все происходит, несмотря на то, что уже доказан экспертизами факт убийства и их более чем достаточно", - написала она на своей странице в Facebook. Размер залога она не уточнила.

В правоохранительных органах Украины пока не комментируют эту информацию.

Кожара, занимавший должность главы МИД Украины в 2012-2014 годах, был задержан 25 марта 2020 года по подозрению в умышленном убийстве. По данным следствия, в ночь на 22 февраля того года в доме Кожары был обнаружен труп Старицкого. Экс-глава МИД и его супруга утверждали, что погибший покончил жизнь самоубийством. Супруге Кожары также было предъявлено обвинение в лжесвидетельстве. По данным следствия, ложными показаниями она пыталась способствовать тому, чтобы ее муж избежал ответственности за лишение жизни другого человека.