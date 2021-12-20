Помощники лидеров РФ и США обсудили переговоры в рамках предложений России

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан провели в понедельник телефонную беседу, в ходе которой обсудили переговоры по предложенным Россией гарантиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Отказ от расширения на восток и оружия у границ.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

По ее свидетельству, "Салливан указал на готовность США участвовать в дипломатических усилиях по многочисленным каналам, включая двусторонние контакты, Совет Россия - НАТО и ОБСЕ".

"Он (Салливан - прим. ТАСС) ясно дал понять, что любой диалог должен быть основан на [принципах] взаимности, учитывать нашу обеспокоенность действиями России и проходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами. Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации", - подчеркивается в заявлении Белого дома.

Как сообщил ранее в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Ушаков и Салливан "продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне". Он отметил, что переговоры носили "деловой и прагматичный характер", а помощники президентов "условились о продолжении контактов".

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее сообщалось, что Ушаков заявил Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Россию на консультациях будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.