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Армения при посредничестве России вернула Азербайджану двух задержанных военных

Их задержали на армяно-азербайджанской границе 18 декабря

ЕРЕВАН, 20 декабря. /ТАСС/. Армения при посредничестве РФ возвратила Азербайджану двух военнослужащих, задержанных на армяно-азербайджанской границе 18 декабря. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"18 декабря в зоне ответственности одной из воинских частей Армении были задержаны двое военнослужащих азербайджанских ВС, которые нарушили границу. Исходя из гуманитарных соображений и при посредничестве России оба нарушителя возвращены азербайджанской стороне", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что армянские военные якобы задержали азербайджанских военнослужащих на границе двух стран. Ереван и Баку официально эту информацию не комментировали.

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АзербайджанАрменияРоссия
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