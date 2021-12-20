Президент Финляндии обсудил с Зеленским ситуацию вокруг Украины

ХЕЛЬСИНКИ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Украины и указал на важность дипломатического решения конфликтов. Об этом сообщила в понедельник канцелярия финского лидера.

"Ниинистё и Зеленский 20 декабря провели телефонный разговор. Президенты обсудили ситуацию на границах Украины. Ниинистё подтвердил поддержку Финляндией суверенитета Украины и ее территориальной ценности в международно признанных границах", - говорится в сообщении.

"Ниинистё подчеркнул важность диалога и дипломатического разрешения конфликтов. Он также повторил, что Финляндия привержена принципам ОБСЕ, таким как суверенное равенство всех стран и воздержание от угрозы или применения силы", - указала канцелярия.

На прошлой неделе Ниинистё в телефонном разговоре обсудил ситуацию на границах Украины с президентом России Владимиром Путиным, до этого он затронул ту же тему в беседе с президентом США Джо Байденом. Кроме того, украинская тема обсуждалась в телефонном разговоре Ниинистё с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.