Суд на Украине заблокировал конкурс по избранию главы антикоррупционной прокуратуры

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева отменил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), фактически заблокировав конкурс по избранию главы этого органа.

"По результатам рассмотрения дела судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем отмены порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей", - говорится в сообщении суда в понедельник. Суд мотивировал свое решение тем, что в связи с изменениями в законодательстве начиная с 16 июля 2015 года конкурсная комиссия была лишена полномочий принимать этот порядок. Кроме того, в законодательстве не был урегулирован вопрос, кому эти полномочия передавались.

В офисе президента Украины заявили в пятницу, что ознакомлены с решением суда. "Это решение суда не является окончательным и будет детально проанализировано в соответствии с требованиями закона. После этого можно будет делать основательные выводы по поводу такого решения", - отметили в офисе, добавив, что пятый, завершающий этап конкурса "может и должен состояться вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия".

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский уже высказывал возмущение в связи с задержкой избрания руководителя САП и призывал членов конкурсной комиссии выполнять свой долг. Кроме того, Европейский союз и США выражали разочарование задержкой избрания руководителя этого ведомства.

Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: четырех представителей совета прокуроров и семи представителей, делегированных Верховной радой. Посольства ЕС и США на Украине ранее заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя САП будет зависеть дальнейшая поддержка Киева.

Международные партнеры Украины неоднократно указывали ее руководству на проблему коррупции. С целью противодействия коррупции в стране создана сеть специализированных структур, таких как Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд.