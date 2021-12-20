"Врачи без границ" так и не получили от США все данные об ударе по госпиталю в 2015 году

ТЕГЕРАН, 20 декабря. /Корр. ТАСС Никита Смагин/. Организация "Врачи без границ" до сих пор не получила от американских властей всю информацию об авиаударе ВС США по ее госпиталю в Кундузе в 2015 году. Об этом заявил в понедельник в беседе с ТАСС старший советник по гуманитарным вопросам бельгийской секции "Врачей без границ" Кристофер Стокс.

"Мы всегда требовали предоставить нам доступ ко всем документам, связанным с ударом в Кундузе, но получили его только частично", - сказал он. По словам Стокса, "все еще существуют некоторые сомнения, потому что США так и не предоставили полную информацию о том, что произошло".

3 октября 2015 года вооруженные силы США нанесли авиационный удар по расположенному в афганском Кундузе госпиталю организации "Врачи без границ". В результате инцидента погибли 42 человека, еще около 40 получили ранения. По версии американской стороны, удар был нанесен по ошибке.

"Врачи без границ" - основанная в 1971 году организация, занимающаяся оказанием экстренной помощи в регионах, охваченных войнами, эпидемиями или другими катаклизмами. Всего организация работает более чем в 70 странах мира.