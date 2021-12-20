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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку подтвердили, что Ереван вернул двух задержанных на границе азербайджанских военных

Военнослужащие были возвращены при посредничестве России

БАКУ, 20 декабря. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана подтвердило в понедельник сообщение о возвращении Арменией двух военнослужащих, задержанных 18 декабря на армяно-азербайджанской границе.

"18 декабря днем на лачинском направлении госграницы двое военнослужащих азербайджанской армии, заблудившись при неблагоприятных погодных условиях, перешли на противоположную сторону. В результате проведенных переговоров сегодня обеспечено возвращение военнослужащих", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что военнослужащие были возвращены при посредничестве России.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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