В Баку подтвердили, что Ереван вернул двух задержанных на границе азербайджанских военных

БАКУ, 20 декабря. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана подтвердило в понедельник сообщение о возвращении Арменией двух военнослужащих, задержанных 18 декабря на армяно-азербайджанской границе.

"18 декабря днем на лачинском направлении госграницы двое военнослужащих азербайджанской армии, заблудившись при неблагоприятных погодных условиях, перешли на противоположную сторону. В результате проведенных переговоров сегодня обеспечено возвращение военнослужащих", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что военнослужащие были возвращены при посредничестве России.