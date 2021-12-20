Спецпосланник ООН заявил о стратегическом тупике в Сирии

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Все стороны конфликта в Сирии уже 21 месяц не могут выйти из стратегического тупика, что свидетельствует о невозможности военного решения конфликта. Об этом заявил в выступлении на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник спецпосланник генерального секретаря по Сирии Гейр Педерсен.

"Все стороны оказались в стратегическом тупике на земле, который продолжается уже 21 месяц. Не происходит изменений линий фронта. Это со всей ясностью показывает, что никто из имеющихся игроков или их объединений не может определить исход конфликта и что военное решение остается иллюзией", - сказал он.

Педерсен подчеркнул, что в этой ситуации особенно важно приложить усилия для дипломатического урегулирования сирийского кризиса. Он добавил, что с этой целью намерен в начале следующего года продолжить в Женеве консультации и делегациями заинтересованных сторон, а также работать над организацией новой встречи сирийского Конституционного комитета, сроки которой пока еще не определены.

Противники правительства президента Сирии Башара Асада продолжают удерживать провинцию Идлиб и прилегающие к ней территории. На северо-востоке страны сохраняется присутствие американских войск, действуют курдские ополчения.