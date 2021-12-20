СМИ: саудовские ВВС нанесли удары по позициям йеменских хуситов

БЕЙРУТ, 20 декабря. /ТАСС/. Самолеты саудовских ВВС атаковали позиции мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" в районе международного аэропорта Саны. Об этом сообщил в понедельник вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.

По его информации, перед нанесением авиаударов по наземным объектам командование возглавляемой Эр-Риядом коалиции потребовало от представителей международных гуманитарных организаций и гражданских сотрудников покинуть зону аэропорта.

Телеканал не приводит данные о последствиях атаки, однако отмечает, что саудовские самолеты продолжают находиться в небе над йеменской столицей.

Ранее представитель командования вооруженных формирований мятежников генерал Яхья Сариа сообщил, что саудовские ВВС совершили в понедельник шесть налетов на квартал Бани-эль-Харис. Он осудил продолжающиеся рейды коалиции на густонаселенные районы, в результате которых разрушаются важные инфраструктурные сооружения.

По данным общеарабской газеты Asharq Al-Awsat, силы возглавляемой Эр-Риядом коалиции продолжают атаковать районы сосредоточения отрядов хуситов, которые ведут наступление в провинциях Мариб и Эль-Джауф. За сутки в результате авиаударов были уничтожены 19 военно-транспортных средств, убиты и ранены свыше 100 мятежников.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, с целью поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади. Война в Йемене привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.