Госсекретарь США обсудил с главой МИД Словении Россию и Украину

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в понедельник в Вашингтоне встречу с министром иностранных дел Словении Анже Логаром и обсудил с ним в том числе Россию и Украину. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Логар подтвердили важность трансатлантических отношений для безопасности и процветания Европы, Соединенных Штатов и всего мира", - отмечается в тексте.

"Госсекретарь подчеркнул необходимость поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России", - утверждается в документе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.