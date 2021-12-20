Адвокат Порошенко сообщил, что экс-президент не придет на допрос 23 декабря

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко, который находится за границей, не придет 23 декабря на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по так называемому угольному делу. Об этом сообщил в понедельник адвокат Порошенко Илья Новиков.

"Почему он должен был бы на него пойти? Обе повестки - и та, которую пытались вручить в пятницу, и та, которую сегодня засунули ему в калитку (дома, где проживает Порошенко - прим. ТАСС), - они выписаны неправильно", - сказал он в эфире украинского телеканала "Первый". На вопрос о том, явится ли экс-президент на допрос 23 декабря, Новиков ответил отрицательно.

Бывшему президенту предъявили обвинение в государственной измене и содействии террористическим организациям, следствие подозревает его в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года. "Угольное дело" против него возбуждено по ст. 258-5 "Финансирование терроризма", ст. 111 "Государственная измена" и ст. 258-3 "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины, Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

По делу также проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Ранее в понедельник партия Порошенко "Европейская солидарность" распространила заявление, в котором указано, что экс-президент вернется на Украину после того, как нанесет визит Патриарху Константинопольскому Варфоломею (эта встреча уже состоялась), съездит в Польшу, где проведет новогодние и рождественские каникулы, и осуществит еще одну поездку за рубежом.