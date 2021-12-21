Министр обороны Швеции считает требования России о безопасности неприемлемыми

СТОКГОЛЬМ, 21 декабря. /ТАСС/. Швеция не сможет осуществлять сегодняшнюю политику безопасности и проводить совместные военные учения с соседними странами и США в случае принятия НАТО требований России о ее безопасности. Такое мнение выразил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

"Целью [российских требований] является создание сферы российских интересов, где российская сторона оказывала бы влияние на ближайшие к нам страны. Это сказалось бы и на нас, и потому это абсолютно для нас неприемлемо", - утверждал министр, слова которого привела в понедельник вечером газета Dagens Nyheter.

Хультквист также отметил, что одним из главных российских требований является отказ НАТО от своего расширения, в первую очередь за счет Украины. В этом случае дверь в альянс окажется закрытой также и для Швеции с Финляндией, которые сегодня не являются его членами.

"Мы не будем вступать в НАТО ни сейчас, ни позднее. Но это целиком шведская позиция, по поводу которой никто больше не может иметь каких-либо соображений. Мы должны иметь свободу принятия решений, руководствуясь тем, что считаем лучшим для шведского народа. Речь идет о нашем основополагающем суверенитете и свободе в принятии наших собственных решений", - заявил Хультквист.

Он подчеркнул, что якобы существующее "желание России диктовать свою волю другим странам" противоречит международному праву и заключенным соглашениям. "Малые государства имеют право на принятие собственных решений о своем будущем. Любая попытка установить сферу интересов, где отдельные страны рассматривались бы как обладающие своего рода превосходством над другими, неприемлема. Ни мы, ни Финляндия или какая-либо другая страна не должны охватываться установленным кем-то еще управлением", - утверждал шведский министр.

Российские предложения

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее сообщалось, что помощник российского президента Юрий Ушаков заявил советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Россию на консультациях будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.