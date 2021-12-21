В США заявили, что не допустят разработки Ираном ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Американская администрация не считает, что переговоры с Ираном в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана близки к провалу, но США и Израиль не допустят разработки иранскими властями атомной бомбы. Об этом заявил в понедельник представитель вашингтонской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов.

Комментируя переговоры в Вене, он отметил: "Я бы не стал характеризовать их как близкие к провалу". "США и Израиль полностью солидарны в своем стремлении добиться того, чтобы Иран никогда не смог заполучить ядерное оружие", - указал чиновник.

Визит помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Израиль, предстоящий на этой неделе, не увязан напрямую с состоянием переговоров по Ирану в Вене, поездка была запланирована давно, заявил чиновник.

"Думаю, не стоит обращать слишком большое внимание на то, когда именно состоится данный визит, поскольку данные контакты были запланированы давно", - сказал он. Представитель добавил, что визит станет "кульминацией взаимодействия, которое продолжалось в течение целого года".

Соединенные Штаты не планируют объявлять о каких-либо новых инициативах в ходе предстоящих на этой неделе визитов в Израиль и Палестину своей делегации во главе с помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, заявил чиновник.

"Как я уже упоминал, этот визит был давно запланирован, <...> так что нет никаких новых результатов, которые бы ожидались, или чего-то подобного", - сказал он. "Нет никаких новых инициатив, о которых мы бы объявили в ходе поездки", - добавил американский чиновник.