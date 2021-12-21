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NYT: США отправили на Украину группу специалистов по кибербезопасности

По информации издания, эксперты должны помочь усилить защиту энергетических сетей, банковской системы и других важных объектов инфраструктуры страны

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты направили группу специалистов по кибербезопасности на Украину. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

По версии издания, эксперты должны помочь украинским коллегам усилить защиту энергетических сетей, банковской системы и других важных объектов инфраструктуры страны.

Как утверждает газета, американские специалисты ожидают, что кибератаки на Украину якобы могут последовать со стороны российских хакеров.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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