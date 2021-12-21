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В Пентагоне уличили около 100 военнослужащих США в экстремистской деятельности

В ведомстве намерены продолжить борьбу с внутренними угрозами

ТАСС, 21 декабря. Пентагон сообщил, что около 100 военнослужащих США оказались замечены в экстремистской деятельности за прошедший год. Такие сведения содержатся в опубликованном в понедельник документе ведомства, посвященном внутренней борьбе с экстремизмом.

"Министерство обороны определило, что количество <...> военнослужащих, в отношении которых были предприняты официальные действия в связи с вовлечением в запрещенную экстремистскую деятельность, [составило] менее 100 человек за последний год", - говорится в релизе.

Текст также содержит ряд рекомендаций. Среди прочего предполагается уточнить объем необходимого финансирования в ключевых областях по анализу внутренних угроз, разработать комплексный план обучения военного и гражданского персонала борьбе с вредоносной активностью, внедрить новую политику и новое определение самого понятия "экстремистская деятельность".

Пентагон продолжит бороться с внутренними угрозами и другими действиями, которые могут подорвать сплоченность подразделений, подчеркивается в документе.

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