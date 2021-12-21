В Нур-Султане началась встреча по Сирии в астанинском формате

НУР-СУЛТАН, 21 декабря. /ТАСС/. Очередная международная встреча по Сирии в астанинском формате стартовала во вторник в Нур-Султане с консультаций делегаций РФ и сирийского правительства, передает корреспондент ТАСС.

Делегацию России возглавляет спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, во главе сирийской правительственной делегации - заместитель министра иностранных дел Айман Сусан.

"Мы рады приветствовать сирийскую делегацию. Как всегда, при начале консультаций здесь в столице Казахстана мы начинаем со встречи с нашими сирийскими друзьями, - сказал Лаврентьев. - Нам есть, что обсудить. Прежде всего, это складывающаяся ситуация непосредственно в Сирии, те меры, которые мы можем совместно предпринять для стабилизации ситуации"

17-я международная встреча по Сирии в астанинском формате проходит 21-22 декабря в столице Казахстана. Как ожидается, участники консультаций обсудят перспективы работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, нынешнюю обстановку в Сирии, задачи по поддержанию спокойствия в зонах деэскалации во исполнение ранее достигнутых соглашений в рамках астанинского процесса. В ходе встречи запланировано проведение заседания рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов, а также ООН и Международного комитета Красного Креста.