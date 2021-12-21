Япония выразила обеспокоенность в связи с итогами выборов в Гонконге

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии выразило обеспокоенность в связи с итогами прошедших 19 декабря выборов в Законодательный совет (региональный парламент) Гонконга. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара.

"Мы вновь выражаем нашу серьезную озабоченность по поводу того, что выборы в Законодательный совет Гонконга были проведены без принятия во внимание международной обеспокоенности. Выборы должны проводиться справедливо, с участием кандидатов, представляющих широкий спектр политических мнений. Правительство Японии будет внимательно следить за развитием ситуации, в том числе за влиянием результатов выборов на японские компании и экономику", - сказал он.

В понедельник страны Группы семи (G7) опубликовали совместное заявление, в котором также призывали Китай действовать в соответствии с Объединенной китайско-британской совместной декларацией и уважать основные права и свободы в Гонконге.

На прошедших 19 декабря выборах в Законодательный совет Гонконга, согласно опубликованным в понедельник данным Центризбиркома, все места достались проправительственным кандидатам. Нынешние выборы стали первыми после реформирования местной избирательной системы в соответствии с принципом "Гонконгом управляют патриоты". Теперь до участия в них разрешено допускать только "патриотично настроенных" кандидатов, которые лояльны властям и не представляют угрозы для национальной безопасности. Проверять их квалификацию уполномочена специальная комиссия.

Голосование прошло в спокойной обстановке, без нарушений, но при рекордно низкой явке 30,2% и впервые без участия кандидатов от продемократической оппозиции. В соответствии с избирательной реформой состав Законодательного совета расширен с 70 до 90 человек. Первое заседание законодательного органа седьмого созыва намечено на 12 января. Процедура принесения присяги для депутатов планируется на 3 января.