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Зеленский: Украина хочет в 2022 году добиться понимания точных сроков вступления в НАТО

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО, а также разблокировать мирный процесс в Донбассе.

"Мы желаем как можно быстрее разблокировать процесс мирного урегулирования в Донбассе, вернуть Крым, достичь членства в Европейском союзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО, очень конкретную, и хотим ее получить в [20]22 году", - заявил Зеленский, выступая во вторник на совещании послов Украины в Ивано-Франковской области.

 

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Кризис на Украине
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