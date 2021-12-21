FT: страны НАТО пока не определились с форматом и составом участников переговоров с РФ

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Государства НАТО пока не определились с тем, каков будет состав участников и формат переговоров с Россией по вопросу гарантий безопасности. Об этом сообщает во вторник британская газета Financial Times (FT).

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Ссылаясь на официальных представителей альянса, издание отмечает, что по этому вопросу пока "нет консенсуса". По словам одного из собеседников газеты, в настоящий момент идут дискуссии по поводу того, как именно НАТО отреагирует на предложения Москвы. Издание утверждает, что западные политики считают их неприемлемыми, однако хотели бы избежать прямого отказа, грозящего еще сильнее осложнить отношения с РФ, и попытаться найти точки соприкосновения.

"Проблема здесь в том, что если просто сказать нет [в ответ на требования Москвы], то теряется все пространство для маневра на переговорах", - заявил FT высокопоставленный дипломатический представитель НАТО.

Российские предложения

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. В тот же день Североатлантический совет подтвердил их получение и заявил о готовности к диалогу с Россией по укреплению доверия, если Москва "примет конкретные меры по снижению напряженности".

Ранее сообщалось, что помощник российского президента Юрий Ушаков заявил советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Россию на консультациях будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.