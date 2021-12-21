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Кризис на Украине
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Порошенко пообещал вернуться на Украину в первой половине января

Экс-президент страны обвиняется в госизмене

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко, которому предъявили обвинение в госизмене, пообещал вернуться на Украину в первой половине января. Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном в его Telegram-канале во вторник.

"Мне передают приветы из офиса президента [Украины] о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если я останусь в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не дам им такого подарка и вернусь на Украину в первой половине января. И согласно своему графику, а не согласно графику мощного сценариста "видосиков" господина [президента Украины Владимира] Зеленского", - заверил он.

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