Глава МИД Германии назвала Россию частью европейского дома

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Европа не ограничивается Европейским союзом, нужно продолжать дипломатические контакты с Россией. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью германской еженедельной газете Die Zeit, которое распространено во вторник.

"Какой бы критической ситуация на российско-украинской границе в настоящее время ни была, Россия является частью европейского дома. Европа состоит не только из ЕС, а еще и из Совета Европы, в который входят 47 государств, в том числе Россия. Именно поэтому мы должны сделать все, чтобы избежать новых военных разногласий", - сказала она.

Бербок напомнила, что недавно провела телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Это был шанс вновь найти переговорную нить, пусть даже по многим пунктам у нас были противоположные позиции", - отметила министр. По ее словам, при выстраивании дипломатии нет смысла "в громком тоне и тирадах". Она утвердительно ответила на вопрос, можно ли как-то воплотить в реальность призывы к "новой восточной политике" - этот политический термин появился во времена канцлера Вилли Брандта (1969 - 1974 годы) и означал разрядку в отношениях с социалистическими государствами. "Однако мы не можем просто перенести в современный тесно переплетенный мир ответы пятидесятилетней давности", - сказала Бербок.