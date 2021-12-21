В Италии завершили расследование в отношении обвиняемого в шпионаже в пользу РФ военного

РИМ, 21 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Рима и итальянская военная прокуратура завершили расследования в отношении военнослужащего Вальтера Биота, обвиняемого в шпионаже в пользу России и находящегося в военной тюрьме. Об этом во вторник сообщило агентство ANSA .

По его данным, римская прокуратура, которая может передать Биота под суд, предъявила обвинения в шпионаже, разглашении государственной тайны и коррупции, а вторая инстанция - в "добывании секретной информации в целях шпионажа", "добывании и разглашении информации конфиденциального характера" и "проведении фотосъемки в целях шпионажа".

Биот, сотрудник Генштаба Минобороны, отец трех детей, был задержан вместе с представителем атташата посольства РФ вечером 30 марта на парковке в периферийном районе Рима. При них были обнаружены носитель данных и коробка с наличными деньгами. По решению итальянских властей сотрудник атташата и его руководитель - военный атташе - покинули страну. В Италии назвали произошедшее "враждебным актом" со стороны РФ. МИД России выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов. Впоследствии из РФ был выслан сотрудник военного атташата посольства республики в Москве.