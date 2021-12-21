Лавров: Абхазия заверила, что сделает все для возвращения собственности россиян

СОЧИ, 21 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заверил российскую сторону, что руководство республики сделает все необходимое для возвращения собственности граждан РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник.

"Наши абхазские коллеги понимают необходимость активизировать свои действия: это касается, и мы об этом говорили, и криминальных проявлений в отношении наших туристов, это касается и собственности. По собственности создана достаточно давно специальная комиссия, которая свое очередное заседание проводила не так давно, несколько недель назад, по-моему, и на ней приняты были позитивные решения о возвращении собственности целому ряду наших граждан. Но это пока еще не окончательное решение вопроса, нас заверил министр иностранных дел Республики Абхазии, что руководство страны, Сухум будет делать все для того, чтобы все эти вопросы были закрыты", - отметил Лавров.

Он обратил внимание на то, что в Абхазии происходили случаи, когда туристы и предприниматели из РФ сталкивались с неприятными ситуациями, также возникали определенные проблемы с принадлежавшей россиянам собственностью. "В целом, по-моему, мы были услышаны и продолжим работать по всем этим направлениям", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, в скором времени должен решиться тянущийся с 2016 года "застарелый вопрос" по делу российского предпринимателя, чей бизнес подвергся рейдерскому захвату. "Наши многократные обращения к соответствующим инстанциям в Абхазии дали результат: на днях состоялось судебное заседание, которое приняло вроде бы позитивное решение о компенсации. Но мы должны дождаться, когда этот процесс будет доведен до конца", - указал министр. Он подчеркнул, что от того, как решаются подобные дела, будет напрямую зависеть привлекательность абхазского рынка для российских инвестиций.