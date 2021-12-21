Польша усиливает войска территориальной обороны на восточной границе

ВАРШАВА, 21 декабря. /ТАСС/. Свыше 100 добровольцев приняты на службу в этом месяце в первую бригаду войск территориальной обороны, расквартированную в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией. Об этом сообщил во вторник интернет-портал onet.pl со ссылкой на командование бригады.

"Все они пройдут обучение, во время которого их научат пользоваться винтовками MSBS GROT, ориентации на местности, маскировке, организации засад, марш-броскам, правилам проведения атак и действиям в обороне", - рассказал представитель Подляской бригады капитан Лукаш Вильчевский. Помимо этого новобранцы будут обучены основам рукопашного боя, пользования радиостанциями и работы с взрывными устройствами.

Общая численность бригады превышает 2 тыс. человек. С начала миграционного кризиса на границе с Белоруссией это уже третье пополнение этого подразделения добровольцами из числа местных жителей.

Войска территориальной обороны (ВТО) - пятый вид Вооруженных сил Польши наравне с сухопутными силами, ВМС, ВВС и войсками специального назначения. Формирование Войск территориальной обороны ведется в республике уже три года. Каждая бригада насчитывает 1,5 - 2,5 тыс. добровольцев. Общую численность ВТО планируется довести до 45 - 50 тыс. человек.

Вступить в ВТО может любой желающий из числа местных жителей в возрасте от 18 до 55 лет, обладающий хорошим здоровьем и не имеющий уголовного прошлого.

По данным открытых источников, в настоящее время в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией расквартированы две бригады ВТО. Кроме этого границу охраняют 15 тыс. военнослужащих регулярной армии, 4,5 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.