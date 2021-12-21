В Киеве заявили, что на Украине внедрили две трети стандартов НАТО

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Киев внедрил две трети стандартов НАТО и намерен расширять сотрудничество с альянсом. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина на онлайн-брифинге во вторник.

"Говоря об имплементации непосредственно стандартов НАТО, то за последние два года мы имплементировали фактически две трети всех стандартов НАТО, которые имплементированы со времени образования Хартии об особом партнерстве [между Украиной и НАТО от 1997 года], это почти уже 25 лет", - сказала она.

По словам вице-премьера, Киев много сделал, чтобы в рамках программы возможностей иметь доступ к работе в структурах НАТО. Среди прочего, подчеркнула она, уделяется большое внимание вопросу обмена данными и информацией как с альянсом, так и индивидуально с входящими в него странами. "Это пространство доверия и те требования, которые мы уже имплементировали за этот год, позволили нам оперативно взаимодействовать со странами альянса, в частности, на этапе нынешней эскалации ситуации в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей", - пояснила Стефанишина. Она подчеркнула, что Киев на практике хорошо отрабатывает взаимодействие с НАТО.

Вице-премьер сообщила, что на 2022 год у Украины есть несколько приоритетов по вопросу взаимодействия с НАТО. "Готовимся к следующему саммиту НАТО, который состоится в Мадриде в июне. До этого мы планируем утвердить с НАТО индивидуальную программу партнерства, которая определит пять направлений нашего взаимодействия, которые базируются на формате годовой национальной программы", - сказала она. Кроме того, добавила Стефанишина, к этому саммиту Киев планирует обновить цели партнерства с НАТО и расширить их.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО, а также разблокировать мирный процесс в Донбассе. Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. На данные момент Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.