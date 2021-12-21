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НАТО считает, что РФ сохраняет большое количество военных сил у границы с Украиной

Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с РФ о праве Украины "выбирать свой путь"

БРЮССЕЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. НАТО готова к диалогу с Россией, но никогда не пойдет на компромисс о праве Украины "выбирать свой путь" и претендовать на вступление в альянс. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на брифинге в Брюсселе.

"НАТО никогда не пойдет на компромисс с Россией по поводу расширения, суверенного права стран Европы, и это касается Украины, выбирать свой путь", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о российских предложениях о гарантиях безопасности в Европе.

НАТО считает, что РФ сохраняет большое количество военных сил у границы с Украиной, несмотря на призывы к деэскалации, заявил Столтенберг. Члены НАТО продолжают придерживаться единой позиции по отношениям с Россией, отметил он. 

НАТО считает, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной, отметил он.

Теги
УкраинаРоссияСтолтенберг, Йенс
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