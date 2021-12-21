Премьер Венгрии заявил об ожидании признания "Спутника V" международными организациями

ВЕНА, 21 декабря. /ТАСС/. Венгрия ожидает одобрения российской вакцины от ковида "Спутник V" в международных организациях для облегчения путешествий привитых. Об этом заявил во вторник венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции. Слова Орбана процитировал в Twitter его официальный представитель Золтан Ковач.

"Орбан: Мы пытаемся, но мы натолкнулись на довольно толстые стены. Мы ждем одобрения вакцины международными организациями. До этого мы ничего не можем сделать", - привел Ковач слова Орбана в ответ на вопрос, планирует ли Будапешт принимать шаги для преодоления трудностей в путешествиях, с которыми столкнулись привитые "Спутником V" граждане.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение для вакцинации населения страны.