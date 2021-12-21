США заявили, что готовы обсуждать предложения РФ по безопасности по многочисленным каналам

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Власти США готовы обсуждать предложения РФ по безопасности по многочисленным каналам. Об этом помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила журналистам во вторник на специальном брифинге, посвященном ее поездке в Москву, Киев и Брюссель на прошлой неделе.

"Мы видели предложения и комментарии России касательно ее требований по безопасности. США готовы к дипломатическому взаимодействию по множеству каналов, включая двустороннее взаимодействие, Совет Россия - НАТО и ОБСЕ", - сказала она.

"Мы считаем, что переговоры будут более продуктивными, если они будут проходить в обстановке деэскалации, а не эскалации", - подчеркнула Донфрид.