В отношении Владимира Плахотнюка возбудили новое дело

КИШИНЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Еще одно уголовное дело, касающееся подделки удостоверений личности, возбуждено в Молдавии против бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка. Как сообщила во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры, под подозрением находится также один из близких к Плахотнюку политиков, экс-депутат парламента, имя которого не называется.

"Их обвиняют в соучастии в превышении служебных полномочий, подстрекательстве бывшего директора Агентства государственных услуг к подделке документов в июне 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, по распоряжению Плахотнюка изготавливались удостоверения личности без обязательной подачи заявления, фотографирования и снятия отпечатков пальцев. Паспорта передавались заказчикам в тот же день.

Прокуроры называют Плахотнюка главным обвиняемым в деле о хищении €1 млрд из банков страны. Ему предъявлены обвинения в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. В России он заочно осужден, в том числе по обвинениям в наркоторговле и легализации средств, полученных преступным путем.

Олигарх, который собрал в Молдавии прозападное правительство, бежал из страны после смены власти в июне 2019 года. Он отправился в Майами через территорию Украины после встречи с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом. Власти Молдавии направили Вашингтону запрос на его экстрадицию с целью привлечения олигарха к ответственности, однако получили отказ. Позднее посол сообщил журналистам, что олигарх добровольно покинул США 28 августа прошлого года после того, как ему и членам его семьи запретили въезд на американскую территорию.

По сообщениям СМИ Молдавии, перебравшийся из США в Турцию Плахотнюк стал гражданином этой страны по программе "Гражданство в обмен на инвестиции". Турецкое законодательство запрещает выдачу собственных граждан иностранным государствам.