Вучич заявил, что идея "Открытых Балкан" упраздняет границы в регионе

БЕЛГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Соглашения, подписанные в Тиране в рамках саммита "Открытые Балканы" президентом Сербии Александаром Вучичем, премьер-министром Албании Эди Рамой и главой правительства Северной Македонии Зораном Заевым, по существу упраздняют границы между этими странами. Такое мнение высказал во вторник в эфире национального телевидения президент Сербии Александар Вучич.

"Думаю, речь идет о великой идее ["Открытые Балканы"], которая со временем будет только укрепляться и наращивать свою силу. Сегодняшние соглашения очень важны для нас, по существу, в этой части Европы исчезнут границы. Люди смогут свободнее перемещаться, у них будет больше возможностей для бизнеса, намного больше возможностей для сотрудничества", - заявил президент.

Отвечая на вопрос, начнет ли действовать договор о свободном доступе к рынку с 1 января 2022 года, Вучич ответил: "Я думаю, да, нам осталось завершить несколько технических вещей". Соглашение о свободном доступе к рынку даст возможность выдачи единого разрешения на работу для трех стран, что обеспечит свободное трудоустройство рабочим кадрам региона. Одновременно подписано еще пять соглашений: соглашение о соединении систем электронной идентификации, соглашение о сотрудничестве в ветеринарной и фитосанитарной областях, два соглашения о хозяйственных субъектах, а также соглашение о сотрудничестве аккредитационных органов трех стран.

В октябре 2019 года лидеры Сербии, Албании и Северной Македонии приняли Декларацию об общем экономическом пространстве ("Открытые Балканы"), которая подразумевает свободное движение товаров, капитала, услуг и людей в регионе. Ранее, в 2017 году президент Сербии Александар Вучич предлагал создать на Балканах таможенный союз, который объединил бы рынок стран с населением 18 млн человек (Сербию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Македонию, Албанию). Проект предполагал отказ его членов от взимания внутренних пошлин и сборов, а также от ограничений на перемещение товаров и применение общего таможенного тарифа во всех странах организации. Балканский таможенный союз, согласно предложению Вучича, охватил бы рынок стран, ВВП которых в 2016 году составил 243,5 млрд долларов.

Как заявил Вучич в ноябре 2019 года, общий балканский рынок сэкономил бы для пяти стран региона (Сербия, Северная Македония, Албания, Черногория, Босния и Герцеговина) и непризнанного Косова 3,5 млрд евро. Тем не менее, пока к инициативе присоединились лишь Скопье и Тирана. В Боснии и Герцеговине и Черногории сочли такой проект "политизированным".