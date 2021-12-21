Украина примет международные учения НАТО по кибербезопасности в 2022 году

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Международные учения НАТО по кибербезопасности пройдут в Киеве в следующем году. Об этом во вторник на брифинге заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции республики Ольга Стефанишина.

"Мы ожидаем, что в начале 2022 года пройдут международные натовские учения по вопросам кибербезопасности. Они пройдут на Украине, непосредственно в Киеве", - сказала она.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина со временем вступит в НАТО, однако отказался предоставлять стране План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. Республика также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Стефанишина также заявила, что Украина считает важным посылом, звучащим от НАТО, что решение относительно членства страны в этой организации является политическим и зависит от консенсуса среди стран - членов альянса. "Мы достаточно много уже сделали в рамках реализации годовых национальных программ, нет у никого сомнений относительно преданности реформам, связанным с евроатлантической интеграцией", - добавила она.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО, а также разблокировать мирный процесс в Донбассе.