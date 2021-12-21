США тесно работают с ЕС над санкциями против России в случае агрессии против Киева

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты очень тесно работают с европейскими странами над конкретными пакетами санкций против России в случае ее якобы возможной агрессии в отношении Украины. Об этом сообщила во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на специальном телефонном брифинге, посвященном ее прошедшей на прошлой неделе поездке в Москву, Киев и Брюссель.

Ее попросили прокомментировать работу США с союзниками над рестрикциями против Москвы в случае потенциального "вторжения" на Украину. "Соединенные Штаты очень тесно сотрудничают с нашими европейскими коллегами в вопросе разработки конкретных пакетов [санкционных] мер, которые приведут к последствиям для России, если она пойдет на военную эскалацию на Украине. Вместе с нашими союзниками мы ясно дали понять, что ответим решительными экономическими мерами, которые мы не рассматривали в прошлом. И это повлечет за собой значительные издержки для России в экономическом и финансовом плане. Я думаю, что мы будем продолжать тесную координацию с нашими европейскими партнерами и союзниками", - утверждала Донфрид.

Она процитировала принятый по итогам саммита ЕС документ, в котором говорится, что в случае агрессии против Украины Россию ждут "масштабные последствия и высокая цена этой агрессии". "Я думаю, что это очень четкий сигнал о том, что мы готовы действовать стремительным образом, если Россия предпримет дальнейшую военную агрессию против Украины", - добавила помощник госсекретаря.

Ее спросили, готовы ли США и их союзники немедленно ввести санкции против России в случае ее потенциальной агрессии против Украины. "Именно поэтому Соединенные Штаты уже несколько недель тесно сотрудничают с нашими европейскими союзниками, чтобы убедиться, что мы находимся в таком положении, когда между нами есть согласие, есть ясность в отношении того, что мы будем делать перед лицом российской агрессии, а также по поводу того, что мы готовы действовать немедленно", - ответила Донфрид.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.