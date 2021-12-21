США расширят военную помощь Киеву в случае агрессии России в отношении Украины

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Вашингтон расширит объемы военной помощи Киеву в случае агрессивных шагов России в отношении Украины. Об этом помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила журналистам во вторник на специальном брифинге, посвященном ее поездке в Москву, Киев и Брюссель на прошлой неделе.

"Как сказал президент [США Джо] Байден президенту [РФ Владимиру] Путину, в случае дальнейшего вторжения РФ на Украину мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные принадлежности сверх того, что мы уже предоставляем", - сказала она.

По словам Донфрид, США на постоянной основе оценивают возможность отправки Украине дополнительной военной помощи. "И мы продолжим направлять оборудование и предметы снабжения Украине в предстоящие недели и месяцы через различные механизмы <...>. В рамках наших усилий [по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины] мы продолжаем предоставлять оборонительную военную помощь Украине. На самом деле на прошлой неделе была поставка", - добавила помощник госсекретаря США.

США с 2014 года выделили $2,5 млрд на поддержку Вооруженных сил Украины, включая более $400 млн только в этом году. Вашингтон поставляет Киеву вооружения и направляет инструкторов для обучения военнослужащих. В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах было выделено по $350 млн, в 2019 - $250 млн, в 2020 - $300 млн. Администрация предыдущего американского президента Дональда Трампа одобрила продажу Киеву вооружений поражающего действия: Украина начала получать противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем.