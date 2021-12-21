В ДНР заявили, что Украина продолжает саботировать процесс урегулирования в Донбассе

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Украина продолжает саботировать процесс урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявила во вторник представитель Донецкой народной республики (ДНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Наталья Михайлова.

"Итог уходящего 2021 года в политической группе - полный саботаж со стороны Украины", - написала Михайлова в Telegram-канале Министерства иностранных дел ДНР по итогам видеоконференции подгруппы. "В течение года украинская делегация абсолютно не была настроена на ведение обстоятельных переговоров и на работу, направленную на реализацию минских соглашений. Последнее заседание не стало исключением", - добавила она.

Представитель ДНР напомнила, что украинская делегация так и не ознакомилась с предложенным республиками Донбасса проектом дорожной карты по урегулированию конфликта и не представила свои комментарии по поводу этого документа. "Порядка 60% заседаний украинские представители вообще не замечали присутствие представителей Донбасса или игнорировали наши вопросы", - сообщила Михайлова. Кроме того, добавила она, в 2021 году украинская сторона три раза отключалась от видеоконференций, а также девять раз отказывалась перейти к официальной части заседаний контактной группы, которая составляет 40% переговорного времени.

Параметры особого статуса Донбасса, которые были предложены в дорожной карте, были заблокированы Киевом, отметила представитель ДНР. От республик поступило два документа для разблокирования работы политической подгруппы, ответы на вопросы координатора и обновленный проект дорожной карты. От украинской стороны был направлен один засекреченный документ, с содержанием которого, кроме координатора, никто не ознакомился, в результате он никоим образом не был задействован в работе, рассказала Михайлова.

По ее словам, на заседании во вторник исполняющий обязанности главы украинской делегации в контактной группе Андрей Костин в ответ на предложения ДНР и ЛНР по особому статусу региона рекомендовал направить их по электронной почте на адрес Верховной рады. Как сообщила Михайлова, напоминание о необходимости признания особого статуса Донбасса вызвало у первого заместителя главы украинской делегации "некую необъяснимую истерию". Представители республик попытались вернуть диалог в конструктивное русло и предложили обсудить по существу дорожную карту по урегулированию конфликта, на что украинский представитель отреагировал крайне негативно и подчеркнуто заявил, что "не будет отвечать на вопросы касательно пунктов дорожной карты", рассказала Наталья Михайлова.