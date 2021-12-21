Митингующие в Сухуме попытались прорвать оцепление вокруг площади перед парламентом

СУХУМ, 21 декабря. /ТАСС/. Митингующие в Сухуме сторонники оппозиции направились к парламенту Абхазии и попытались прорваться на площадь, оцепленную автобусами и металлическими ограждениями, передает корреспондент ТАСС.

Митингующие пытались перевернуть автобус, возникла потасовка с сотрудниками МВД.

Митингующие смогли откатить два автобуса, некоторые из лидеров оппозиции пытаются остановить толпу, но пока тщетно. В какой-то момент силовики применили дымовую шашку.

Ситуация обострилась после того, как президент Аслан Бжания отказался идти на театральную площадь по призыву митингующих и заявил, что готов к диалогу с оппозицией в ином формате.

Ранее сообщалось, что участники акции оппозиции, проходящей в Сухуме, делегировали двоих представителей, включая Барцица, к президенту, чтобы пригласить его на митинг. Участники митинга обвиняют Бжанию в том, что за два года нахождения у власти он не провел обещанные реформы.

"На встрече присутствовали президент, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Алхас Квициния и начальник Госслужбы охраны Дмитрий Дбар. Мы рассказали о мнении митингующих, что хотим услышать президента по озвученным вопросам. Он ответил, что услышал нас и что в своем обращении к соотечественникам в понедельник высказал свою позицию, и нет надобности идти на митинг. Нам предложили сесть и обсудить волнующие вопросы в весьма расплывчатом формате. Президент сказал, что он не готов вести диалог со всеми членами Народно-патриотического союза, а именно с Каном Кварчией", - сказал председатель партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц по итогам встречи с президентом.

После этого все участники направились к парламенту по призыву Кварчии.