Путин и Макрон обсудили проекты документов РФ о гарантиях безопасности

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон обсудили по телефону проекты российских документов о гарантиях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение вопросов укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте. В этом контексте приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, и затем опубликованы", - говорится в сообщении.

"Владимир Путин информировал о проводимой российской дипломатией работе по этой теме", - добавили в Кремле.

При обсуждении украинской тематики Путин сообщил Макрону, что от шагов Киева по реализации "Минска-2" зависит возможность проведения нового саммита в "нормандском формате". "Обсуждалась также создавшаяся проблемная ситуация в урегулировании внутриукраинского конфликта, вызванная нежеланием Киева выполнять Минские договоренности. Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского комплекса мер зависит и возможность проведения нового саммита в "нормандском формате", - отмечается в сообщении.

Другие вопросы

В ходе разговора лидеры выразили удовлетворение стабилизацией ситуации в Карабахе. "При обмене мнениями по нагорнокарабахскому урегулированию выражено удовлетворение стабилизацией обстановки и предпринимаемыми усилиями по налаживанию мирной жизни, восстановлению хозяйственных и транспортных связей в регионе. Отмечено, что в этих вопросах Россия и Франция действуют и в дальнейшем намерены действовать синхронно", - говорится в сообщении Кремля.

Путин и Макрон также обсудили ситуацию в Мали по инициативе французского лидера. Страна с августа 2020 года пережила два военных переворота.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе французской стороны 14 декабря. Тогда лидеры обменялись мнениями о предпринимаемых усилиях по борьбе с ковидом, а также сосредоточились на актуальных международных темах, в том числе обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии и ЕС, ситуацию вокруг Украины, гарантии нерасширения НАТО на восток и Карабах.