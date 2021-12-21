Трамп проведет пресс-конференцию в годовщину штурма Капитолия

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп объявил, что проведет пресс-конференцию 6 января 2022 года, в годовщину штурма Капитолия его сторонниками, в своей резиденции в поместье Мар-о-Лаго (штат Флорида).

"Я проведу пресс-конференцию в Мар-о-Лаго 6 января, чтобы обсудить все эти вопросы (о политической ситуации в США - прим. ТАСС). А пока помните, что мятеж произошел 3 ноября, а 6 января произошли исключительно мирные протесты против сфальсифицированных выборов", - говорится в заявлении Трампа, распространенном его пресс-службой во вторник.

3 ноября 2020 года в США прошли президентские выборы. Трамп проиграл их. Он настаивает, что в ходе голосования были допущены нарушения, и поэтому называет выборы "мятежом".

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.