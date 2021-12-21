WP: спецслужбы ОАЭ пытались установить слежку за одной из жен Джамаля Хашкаджи

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы ОАЭ предпринимали попытку установить шпионскую программу Pegasus на устройства одной из жен саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в октябре 2018 года в консульстве своей страны на территории Турции. Об этом во вторник утверждает газета The Washington Post со ссылкой на заключение специалиста исследовательской группы Citizen Lab, занимающейся вопросами кибербезопасности.

По информации газеты, 21 апреля 2018 года сотрудники органов безопасности ОАЭ задержали бортпроводницу национальной авиакомпании Ханан Элатр в аэропорту Дубая, изъяли у нее два телефона и ноутбук, допрашивали ее, задавая вопросы о саудовском диссиденте. Отмечается, что эта ситуация произошла практически сразу после помолвки Элатр с Хашкаджи.

Пока техника женщины была изъята, кто-то попытался установить шпионскую программу Pegasus на ее смартфон, рассказал специалист канадской исследовательской группы Citizen Lab Билл Маршак. В целях проведения экспертизы ему был передан данный телефон. Тем не менее исследователь не смог сказать, была ли эта попытка успешной. Однако судя по отсутствию свидетельств о второй попытки, троянская программа была установлена, заключает сотрудник компании.

В июле газета уже рассказывала о попытках взлома телефона Элатр, но тогда речь шла о сообщениях с вредоносной ссылкой, а экспертами выступали специалисты из Amnesty International. Газета отмечает, что новое исследование указывает на первые признаки того, что власти ОАЭ установили шпионское оборудование военного уровня на телефон человека из ближайшего окружения Хашкаджи за несколько месяцев до его убийства.

Как поясняет The Washington Post, ОАЭ - близкий союзник Саудовской Аравии, в 2013 году страны заключили соглашение о сотрудничестве в сфере разведки. ОАЭ осуществляли слежку за саудовскими оппозиционерами за границей, пишет газета. Кроме того, по сообщениям западных СМИ, представители правящих в стране семейств якобы использовали шпионскую программу Pegasus в личных целях.

Позиция NSO Group

Программу Pegasus разработала израильская компания NSO Group. По заявлениям руководства, она предназначена лишь для слежки за преступниками и террористами. В NSO Group указывали, что они несколько раз отказывались от контрактов, когда у них были подозрения, что разработка будет использована не по назначению. По собственным подсчетам компании, ее услугами пользуются в 40 государствах.

В июле 2021 года глава NSO Group Шалев Хулио публично заявил, что компания провела внутреннюю проверку, в результате которой было установлено, что ее клиенты не использовали программу для слежки за Элатр до убийства журналиста в октябре 2018 года.

Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он пропал при посещении генерального консульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта.

The Washington Post поясняет, что Хашкаджи был трижды разведен, а Элатр была его четвертой супругой, но их бракосочетание, произошедшее в июне 2018 года на территории США, держалось в тайне.