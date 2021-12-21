Шольц и Эрдоган выразили намерение тесно согласовывать действия двух стран

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел во вторник первый на посту главы правительства телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Президент Эрдоган поздравил канцлера с вступлением в должность. Оба были едины во мнении о намерении продолжать тесно координировать действия Германии и Турции. В центре внимания разговора находились двусторонние и внешнеполитические темы", - отметил Хебештрайт.

8 декабря социал-демократ Олаф Шольц официально стал новым канцлером Германии. За него отдали голоса 395 депутатов Бундестага, против высказались 303 парламентария. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером, и он принял присягу вместе с членами своего кабинета министров. 16-летняя эра правления Ангелы Меркель на этом официально завершилась.

В новое правительство ФРГ вошли "зеленые", которые выступают с резкой критикой Анкары, особенно в области соблюдения прав человека.