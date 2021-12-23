Секрет спасения от коронавируса. Чему учит опыт стран, где пандемия так и не началась

Ограниченная эпидемия кори, разразившаяся в государствах Тихого океана в конце 2019 года, сперва была заслуженно принята островитянами за удар судьбы. Действововать им пришлось соответствующе: развернуть срочную кампанию по вакцинации. И все же когда 31 декабря 2019 Китай объявил о вспышке COVID-19 в Ухане, в Тувалу и Науру были уже наготове. Тихоокеанские государства (среди которых были еще Маршалловы Острова, Вануату, Тонга, Палау) спешно закрыли свои границы от рейсов из КНР.

Существует ли формула, позволяющая стране избежать COVID-19? Если да, то составляющие ее элементы таковы: своевременное закрытие границ от соседей, стопроцентная вакцинация, доходы, мало зависящие от международной торговли... и удача. Именно это объединяет государства, не зарегистрировавшие ни одного случая болезни: Туркменистан, Северную Корею, тихоокеанские острова Тувалу и Науру. Экспертов особенно интересуют два последних случая, поскольку только на их счет у международного сообщества никаких сомнений нет.

Сегодня острова — одно из редких мест в мире, избавленных от масочно-перчаточного режима, необходимого разве что приезжающим из-за рубежа. Вдобавок и Науру, и Тувалу удалось репатриировать всех своих соотечественников еще в 2020-м, не завезя при этом инфекции. Остаются только иностранцы: именно они ахиллесова пята островов, ведь зависимость от поставок товаров массового потребления устранить невозможно. Крошечная Науру (11 тыс. обитателей) — третья самая малонаселенная страна мира. Транспорт из соседних Австралии и Новой Зеландии нужен для ее выживания, но сопряжен с распространением COVID-19. Осень 2021 года оказалась для региона черной: после контактов с иностранцами в октябре первый случай заражения зафиксировали на островах Тонга, Соломоновых и Маршалловых Островах и в ноябре — на Вануату. Науру и Тувалу от несчастья пока удалось уберечься.

В исследовании фиджийских инфекционистов раннее включение в борьбу с эпидемией (пусть и другой болезни) названо фактором, обусловившим успешное сопротивление тиоокеанских стран COVID-19. В 2021 году обнаружилось, что подготовленное предыдущим развитием событий население этих государств не возражает против прививок. В мае Науру первой в мире обеспечила вакцинацию 100% взрослого населения и... даже вышла за пределы этого числа, привив и всех находившихся на ее территории иностранцев. Показатели Тувалу — такие же оптимистические: 12 тыс. доз при населении в 11 700 человек.

Уже к началу 2021 года не оставалось сомнений, что положение на обочине мировой торговли дает преимущества при дистанцировании от COVID-19. К этому времени 10 из 12 незатронутых вирусом стран оказались островными, расположенными в Тихом океане. Несмотря на издалека кажущееся сходство, экономическая разница между ними была очевидна. Тогда как Палау — известный международный курорт, пострадавший от прекращения туризма, Тувалу и Науру никогда не пользовались популярностью у иностранцев. Незадолго до пандемии тувалийцы даже поставили антирекорд: к ним прибыли менее чем... 200 приезжих за год. В 2021-м это оказалось преимуществом: Палау, несмотря на карантины, пережила заражение COVID-19, а ее гораздо менее популярные соседи — нет.

На берегах Науру и Тувалу 2021 год прошел так мирно, как почти нигде на планете. После того как кампания по вакцинированию завершилась успехом, островные власти отказались от превентивных мер, принятых по аналогии с европейскими: запретов на массовые собрания или перевода школьного обучения в онлайн-режим. Тем более что в условиях Тувалу это сопряжено с немалыми трудностями: компьютеров не хватает, а средних школ в государстве меньше, чем населенных атоллов, потому в локдаун учеников приходилось перевозить (на единственном подходящем для этого государственном корабле) до их домов и обратно — утомительно и дорого.

Когда с ненужными трудностями покончили, местные власти c облегчением возвратились от борьбы с ковидом к противостоянию глобальному потеплению. И все же оттенок тревоги остается, ведь если вирусу предстоит проникнуть на острова (а там есть непривитые дети), то они могут оказаться в большой опасности. Системы здравоохранения, которая была бы на высоте, ни у Тувалу, ни у Науру, ни где бы то ни было в Полинезии нет. Если что и защищает от опасных контактов, то это экономика: жителям райских островов удалось придумать себе доход, позволяющий ограничить связи с окружающим миром и при этом зарабатывать какие-то деньги.

Своеобычная экономика

Назвать Науру государством-тюрьмой было бы преувеличением, несмотря на то что правозащитники иногда не жалеют для него красок. Более правильно говорить о центрах предварительного заключения мигрантов, превращенных в важные для всей экономики доходные предприятия. В XXI веке соседняя благополучная Австралия озаботилась проблемой нелегального пересечения морской границы на лодках полинезийцами и разработала драконовские меры: авантюристов-мигрантов ловят, предъявляют обвинение в незаконном въезде и отправляют для разбирательств в страны, куда они приплывать не собирались. Одна из таких — Науру. Пребывание там может растянуться на годы, тем более что договоров о приеме высланных мигрантов у Австралии со странами, откуда те прибыли, нет, а оставлять их у себя Зеленый континент не намерен из принципа: объявятся новые. Ситуация имеет все признаки юридического тупика.

Роль наурийцев в этом — сугубо подчиненная. За деньги островитяне соглашаются принимать у себя иностранцев и держат их в спартанских условиях под надзором. Среди задержанных дети, но Науру готова изолировать и их — бизнес есть бизнес. В обмен островитяне получают денежную компенсацию, а кроме того... как оказалось, тренируются в проведении карантинов.

К началу XXI века стало ясно, что заработать как-то иначе, используя свою территорию, у наурийцев вряд ли получится. В середине — конце прошлого столетия островитяне пережили период сырьевого бума, во время которого (с помощью западных инвесторов) активно и успешно экспортировали обнаруженные в своих недрах фосфаты. Извлечение полезного минерального ресурса имело темную сторону. "Отработанные" участки острова не просто утратили живописность, а превратились в голые скалы, достойные сравнения с марсианским пейзажем. В местах, где когда-то велась добыча, сегодня затруднено не только ведение хозяйства, но даже и простое передвижение. Неудивительно, что наладить выгодный туристический бизнес у островитян не получилось — возможно, они всерьез и не надеялись на это.

К несчастью, безвозвратно были потрачены и деньги, отложенные в "тучные" годы на будущее. На пике наурийский суверенный фонд насчитывал до $2 млрд, но полностью исчерпался еще к началу нынешнего века из-за серии неудачных инвестиций. После некоторых размышлений местные власти заменили добычу фосфатов на изоляцию нелегалов, сохранив важную и даже основополагающую черту местной экономики. В Науру (как и в соседней Тувалу) зарабатывать можно, сведя контакты с соседями к минимуму, и часто — в госсекторе. Как показывает практика, при такой структуре занятости переживать внешнеэкономические шоки (в том числе вызванные пандемией) гораздо проще.

И все же даже при соблюдении перечисленных условий (вакцинация, изоляция) без одного, но главного укрыться от коронавируса даже на острове невозможно. И тувалийцам, и наурийцам до поры до времени сопутствовала удача. Продолжит ли она благосклонно взирать на крохотные полоски суши у самого края Тихого океана, покажет время.

Игорь Гашков