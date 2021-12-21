В США заявили, что нацелены на укрепление стратегической стабильности с Россией и Китаем

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат уделять особое внимание укреплению стратегической стабильности с Россией, Китаем и другими странами с целью снизить угрозу применения ядерного оружия в мире. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении руководителя Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ, при Министерстве энергетики США) Джилл Хруби.

"Мы достигли важной дипломатической вехи, успешно продлив Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (новый ДСНВ), и мы продолжим сосредоточивать внимание на укреплении стратегической стабильности с Россией, Китаем и другими странами, чтобы снизить угрозу применения всех видов ядерного оружия", - отметила Хруби в связи с публикацией НУЯБ ежегодного доклада о борьбе с распространением ядерного оружия по всему миру. Речь идет о договоре, который в России чаще всего называют в неофициальном порядке СНВ-3. В США он известен как новый ДСНВ.

Руководитель НУЯБ пояснила, что в докладе говорится об усилиях управления по "обеспечению национальной безопасности США и укреплению глобальной ядерной безопасности". По ее словам, американские власти намерены сотрудничать с "международными партнерами для снижения опасности, исходящей от ядерного оружия, и создания условий для развития ядерной энергетики и других видов мирного использования ядерных технологий, которые помогут поддержать усилия по борьбе с изменением климата".

Вызовы в ядерной сфере

Как отметила в письменном заявлении министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в связи с публикацией доклада, США "сталкиваются с ускоряющимися глобальными вызовами, включая изменение климата, модернизацию ядерных арсеналов Китая и России, возникающие угрозы распространения ядерного оружия, а также потенциальных злонамеренных субъектов, которые могут стремиться к ядерному терроризму".

Она добавила, что НУЯБ "играет ведущую роль в усилиях по ослаблению этих глобальных ядерных угроз, начиная с совместных программ снижения угроз по обеспечению безопасности ядерного оружия, материалов, установок после распада Советского Союза". По словам министра, управление "на сегодняшний день ликвидировало тысячи килограммов ядерного материала, пригодного для использования в качестве оружия, из почти 50 стран". "НУЯБ также оказало техническую поддержку дипломатическим усилиям по продлению нового ДСНВ до истечения срока его действия 5 февраля 2021 года и готово поддержать будущие переговоры по договорам о контроле над вооружениями с помощью хорошо изученных, проверенных и оцененных технологий и методов, которые могут укрепить уверенность в проверке договорных обязательств", - подчеркнула Грэнхолм.