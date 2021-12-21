Минэнерго США готово содействовать договоренностям с Россией по контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Специалисты Министерства энергетики США намерены оказывать техническое содействие усилиям американской администрации по выработке новых договоренностей между Вашингтоном и Москвой в сфере контроля над вооружениями. Об этом говорится в опубликованном во вторник ежегодном докладе Минэнерго США и Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при данном ведомстве о борьбе с распространением ядерного оружия по всему миру.

Как подчеркивается в документе, "США привержены укреплению международного контроля над вооружениями путем дипломатического взаимодействия и содействия мерам по снижению рисков, нацеленных на сокращение и в конечном счете устранение угрозы, связанной с ядерными вооружениями и оружием массового уничтожения". "Администрация [США] продолжит уделять особое внимание укреплению стратегической стабильности с Россией, Китаем и другими странами для устранения угрозы со стороны всех ядерных вооружений", - отмечается в докладе.

В документе констатируется, что Минэнерго США и НУЯБ поддерживают "консультации и выполнение договоров по контролю над вооружениями", в том числе путем оказания технического содействия. Ведомства намерены "поддерживать усилия правительства США по разработке новых договоренностей по контролю над вооружениями и инициатив по стратегическому диалогу с Россией и, возможно, другими странами".

В указанную техническую поддержку включается, в частности, подготовка специалистов для слежения за соблюдением указанных договоренностей, а также разработка соответствующих методов.