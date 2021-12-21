Генсек ООН призвал ливанских политиков объединиться и провести назревшие реформы

БЕЙРУТ, 21 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ливанских политиков к сплочению для вывода страны из затяжного кризиса.

"То, что я увидел в Ливане, меня сильно огорчило и встревожило. Я не нахожу иного выхода, кроме объединения ливанских политиков ради проведения назревших преобразований", - заявил он во вторник в интервью газете Asharq al-Awsat, подводя итоги своему официальному визиту в Бейрут.

По мнению Гутерриша, реформы необходимы Ливану, чтобы избавиться от коррупции, поразившей государство, и получить помощь от Международного валютного фонда. "Политическим лидерам следует понять, что наступил момент, когда они должны поставить на первое место интересы своего народа", - подчеркнул он. Как сообщил генсек ООН, ливанские руководители в ходе переговоров в Бейруте заверили его в том, что парламентские выборы в стране состоятся в срок в начале мая 2022 года.

Гутерриш посетил во вторник штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), которая находится в Эн-Накуре. Он поздравил миротворцев с наступающим Рождеством по григорианскому календарю и совершил поездку по пограничному с Израилем району в сопровождении командующего ВСООНЛ, итальянского генерала Стефано дель Кола.

В понедельник Гутерриш, выступая на пресс-конференции, высказался за продолжение переговоров между Ливаном и Израилем по демаркации морской границы. Он пообещал, что ООН будет способствовать достижению прогресса в урегулировании пограничного спора между соседями вокруг принадлежности нефтегазовых месторождений на морском шельфе. "ООН не пожалеет усилий, чтобы добиться скорейшего завершения переговоров, поскольку это позволит Ливану воспользоваться своими природными запасами для экономического развития", - заявил Гутерриш.